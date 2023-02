Wie drukte op lanceerknop Buk-raket? JIT presenteert vandaag resultaten MH17-onderzoek

MH17-proces MH17-verdachte herhaalt in videobood­schap zijn onschuld: ‘Niets te maken met ramp’

In een videoboodschap die vandaag in de rechtbank op Schiphol werd getoond herhaalde MH17-verdachte Oleg Poelatov dat hij onschuldig is. Hij zei mee te leven met de nabestaanden van ‘de verschrikkelijke ramp’, maar heeft er niets mee te maken, herhaalde hij tijdens zijn laatste woord.

10 juni