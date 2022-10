Warm, comfy en praktisch: dit zijn de modetrends voor het najaar

video Metin heeft altijd een korte broek aan: ‘Min 20 boeit me niet’

Is het door Iceman Wim Hof, of is het omdat mannen dwars willen zijn, dat ze nog tot diep in de herfst in een korte broek lopen? Ineens vallen ze op, zeker omdat bijna iedereen alweer wintergoed draagt. Wat is er aan de hand?

4 november