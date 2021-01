1 | Ajax: veel goals, maar defensief kwetsbaar

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 18: Ajax, de koploper

Verloopt het seizoen naar wens?

Nou, het had beter gekund. Bijvoorbeeld een paar puntjes meer in de eredivisie en vooral kwalificatie voor knock-outfase van de Champions League. Europees gezien lag daar de ambitie. Ajax is koploper in eigen land, maar als onbetwiste titelfavoriet wordt de club na de uitglijders tegen FC Twente en Willem II niet meer gezien. PSV is de Amsterdammers immers tot op een punt genaderd. Scoren gaat Ajax relatief makkelijk af. Defensief oogt het elftal nog te vaak kwetsbaar. Wat Ajax meer zorgen baart, is de ziekenboeg die voor de winterstop volstroomde. Een aantal basisspelers racet vanwege een gebrek aan ritme ook tegen de klok voor de zware januarimaand. De wens om een topspits aan te trekken, wordt met een halfjaar vertraging alsnog vervuld.

Tussenbalans

Wordt het een spannende transferperiode in Amsterdam?

Met het aantrekken van Sébastien Haller zorgt Ajax meteen voor het nodige vuurwerk. De spanning zit ’m dan vooral in hoeverre de nieuwe aanvalsleider meteen een topspits blijkt te zijn. Nu Haller zich bij de gehavende selectie voegt, is de grootste spanning er waarschijnlijk wel af. Zeker bij een grote club met veel spelers als Ajax, zal er de hele maand beweging zijn. Vertrekt Edson Álvarez nog? Komt Lasse Schöne dan terug? Dat scenario is niet ondenkbaar. De kans op nog een grote inkomende transfer is nu Ajax - in coronatijd - een recordsom neertelt voor Haller, haast nihil geworden.

Op welke speler moeten we letten tijdens de tweede seizoenshelft?

Mohammed Kudus. De sierlijke linkspoot liet in zijn eerste wedstrijden al enorme flitsen van zijn klasse zien. De Ghanees is sterk en wendbaar tegelijk. De opvolger van Donny van de Beek leek bekend, tot een meniscusblessure bij zijn Champions League-debuut tegen Liverpool roet in het eten gooide. Kudus maakt zondag tegen PSV waarschijnlijk zijn rentree en geldt daarmee misschien wel als belangrijkste ‘aanwinst’ van Ajax in deze wintertransferperiode, totdat Haller dus uit de hoge hoed werd getoverd.



Op welke plaats eindigt Ajax?

1ste