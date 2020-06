100 dagen geen eredivisie: ‘Verlang weer naar de spanning van een wedstrijd’

Michael de Leeuw (33) maakte een fraai seizoen door met FC Emmen waarin hij negen keer scoorde. Bij Emmen werken ze in fases toe naar de start van het nieuwe seizoen.



,,Honderd dagen zonder voetbal klinkt lang en dat is het ook. Het doet me denken aan toen ik in Amerika voetbalde. Als je daar de play-offs niet haalt, ben je drieënhalve maand vrij. Die voetballers in Amerika zitten straks in Disney World trouwens. Iets van zes weken lang. Ik heb nog contact met Johan Kappelhof. Hij speelt nog in Chicago. In de coronaperiode heb ik ook nog veel contact gehouden met onze trainer Dick Lukkien. Hij blijft gelukkig, daar zijn we bij Emmen hartstikke blij mee want hij is heel belangrijk voor de club. Ik heb het met hem al over volgend seizoen gehad. Dan willen we dat het verschil tussen uit- en thuiswedstrijden niet zo groot is. Ik ben benieuwd hoe dat straks zal zijn als we in september zonder publiek moeten spelen. Het thuisvoordeel is minder geworden zoals we nu in de Bundesliga bijvoorbeeld al zien. Voor de topclubs zal het een voordeel zijn. Geen lastige uitwedstrijden meer tegen ons of bijvoorbeeld Heerenveen of Groningen. Spelen zonder publiek lijkt me sowieso een gekke gewaarwording. De laatste keer dat ik dat deed was bij de beloften van Willem II. Toen moesten we vaak in het stadion spelen en zaten er niet veel mensen. Dat geeft toch een andere dynamiek. Maar dan wordt er in elk geval weer gevoetbald. Ik verlang daar weer naar. Naar die spanning van een wedstrijd. Dat is toch wel waarom je voetballer bent geworden. Dat gevoel heb ik nu lang niet gehad. Sowieso ben ik blij dat er weer lekker veel voetbal op tv is. Zondag Liverpool-Everton. Ik ken het wedstrijdschema uit mijn hoofd. Maar zelf voetballen is toch het leukste van alles. Het zal in fases gaan. We hebben bij Emmen getraind met restricties. Afstand houden en de nodige voorzorgsmaatregelen. Maar voetbal is natuurlijk eigenlijk partijtjes tegen elkaar. Twee goals en dicht op elkaar. Iedereen snakt ernaar. We kijken er naar uit.”