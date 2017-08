11.000 fans kopen al kaarten voor Europese thuisduels Vitesse

LIVE: Van Persie in definitieve selectie, Van de Beek debuteert

12:20 Twee zeer belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden liggen er voor het Nederlands Elftal in het verschiet. Op 31 augustus wacht Frankrijk in het Stade de France waarna Bulgarije 3 september op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena. Met welke mannen gaat bondscoach Dick Advocaat de strijd aan? Om 12.00 uur maakt hij het bekend.