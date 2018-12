17-jarige Kökcü scoort bij debuut: ‘Mooier kan bijna niet’

Kökcü mocht voor rust invallen omdat Jens Toornstra geblesseerd raakte en Yassin Ayoub zich niet voldoende fit voelde op de bank. Alleen Zier Tebbenhoff was jonger dan Kökcü toe hij scoorde tijdens zijn debuut voor Feyenoord. ,,Ik hoop dat hij nog lang bij ons blijft”, zei aanvoerder Jordy Clasie. ,,Hij traint vaak met ons mee en heeft echt veel talent. We kunnen nog veel plezier aan hem beleven.”



Kökcü is door Turkse kranten al in verband gebracht met een vertrek naar Besiktas. Maar in Emmen stelde het talent de fans van Feyenoord gerust. ,,Daar weet ik niets van”, zei hij. ,,Ik heb mijn focus volledig op Feyenoord, daar richt ik mij op. Ik wil basisspeler worden bij Feyenoord, dan zien we wel weer verder.”