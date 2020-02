19-jarige Eindhoven-verdediger Janssen scheurt kruisband voor derde (!) keer

Janssen liep de zware knieblessure op in het duel met Jong PSV. ,,Jarno was aan het huilen en de andere jongens waren behoorlijk onder de indruk”, schetste FC Eindhoven-trainer Ernie Brandts na afloop de sfeer tijdens de pauze van dat duel. ,,Dit heeft veel impact. Eerst Collin Seedorf, dan Cas Faber, nu weer Jarno. Iedereen is aangeslagen.”

Janssen is namelijk de derde speler dit seizoen met een kruisbandblessure na Collin Seedorf en Cas Faber. De jonge verdediger scheurde de kruisbanden in allebei zijn knieën al eens af en maakte in december na ruim een jaar revalideren zijn rentree bij FC Eindhoven. Sindsdien stond hij vast in de basis op linksback.