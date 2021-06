50 jaar FC Groningen: de fans hebben eindelijk weer iets te vertellen op de camping

Verbeek verrast met Almere City: ‘Ze waren ook eerlijk, ik was niet de eerste kandidaat’

7 juni Gertjan Verbeek (59) en Almere City verrasten de voetbalwereld maandag met de mededeling dat ze met elkaar in zee gaan. De oefenmeester moet de ambitieuze eerste divisieclub eindelijk de eredivisie in helpen. ,,Ik stond ook open voor een andere functie dan trainer, maar dit toch wat me het beste past.”