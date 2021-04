60% van seizoenkaarthouders Willem II ziet af van tegemoetkoming

Jesper Drost leek afgeschre­ven bij PEC, maar na zijn basisplek en de zege op FC Twente ziet hij ineens weer kansen

11 april Geen nieuw contract, nauwelijks speelminuten. De rol van Jesper Drost bij PEC leek uitgespeeld. Maar na zijn eerste basisplek in vier maanden en de 1-0 zege op FC Twente, waardoor de ploeg van Bert Konterman nagenoeg veilig is, kan zijn verblijf in Zwolle nog weleens een verrassende wending krijgen.