8 december was de ergste voetbalzondag van dit kalenderjaar

De opwinding over de duw van Feyenoord-doelman Nick Marsman en de nasleep ervan – penalty, gestopt, overnemen, VAR, niet overnemen – daar hebben we het dan over. Maar ik vind dat je zo’n draak van een wedstrijd moet ophangen aan de splijtende dieptepass van Leroy Fer. De bal eindigde in een niemandsland. De een was daarover verbaasd, de ander schoot in de lach vanwege die bal. Want er stond daar niemand, en niemand was er op weg naartoe. Het was een parodie op een splijtende dieptepass.