Aan de hand van Jahanbakhsh tankt AZ vertrouwen voor de bekerfinale

Het had vanavond wat weg van vriendschappelijk voetbal in de voorbereiding op een nieuw seizoen, zo makkelijk vielen de doelpunten bij AZ-Vitesse. De thuisclub spaarde dan enkele krachten voor de bekerfinale van aanstaande zondag tegen Feyenoord, het kwam op voorsprong volgens het aloude recept waar het dit seizoen al zoveel succes mee heeft.



Al in de zevende minuut zette Jahanbakhsh voor op de volledig vrijstaande Wout Weghorst. En al snel daarna verdubbelde diezelfde Jahanbakhsh de score. Daarna liet de bekerfinalist de teugels vieren tegen Vitesse, de club die zich nog moet zien te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal maar daar mede door de nederlaag van vanavond nog allerminst zeker van is. De slimme Bryan Linssen scoorde wel nog tegen en Tim Matavz kopte de ploeg van trainer Edward Sturing zelfs naast AZ. Dat zag op de tribune ook de nieuwe trainer van de Arnhemmers, Leonid Slutsky.



Maar in Alkmaar, waar bij AZ werd geëxperimenteerd met Mats Seuntjens als centrale verdediger, ging de aandacht toch uiteindelijk vooral uit naar Jahanbakhsh die een klein halfuur voor tijd een fraaie publiekswissel kreeg van trainer John van den Brom. Zondag in de Kuip kan de verdediging van die andere finalist, Feyenorod, zich opmaken voor beteugeling van de man die al zes keer scoorde in de laatste vijf duels en concurrenten voor de topscorerstitel als ploeggenoot Wout Weghorst en PSV'er Hirving Lozano aftroefde.