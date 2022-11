Aanblijven van Alfred Schreuder is nog riskanter voor Ajax dan een trainerswissel

Nu nog compleet GA Eagles loopt niet weg voor de favorieten­rol: ‘Vitesse is nog niet stabiel’

Vitesse mag woensdag tegen Ajax dan een punt hebben weggesleept uit de Arena, Go Ahead Eagles lijkt de favoriet in de confrontatie van komende zondag met de Arnhemmers in De Adelaarshorst (aftrap 20.00 uur). Al wenst René Hake, trainer van de Deventer eredivisionist, daarbij wel enkele nuanceringen aan te brengen.

