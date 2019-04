Aandeelhouders NAC bereid club te verkopen

Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema (de grote drie) hebben intern meerdere keren aangegeven geen geld meer in de club te steken en geen aandelen te willen bijkopen. De kleinere aandeelhouders, verdeeld in vijf tot zes kampen, hebben hun aandelen meermaals te koop aangeboden. Met de gedachte dat NAC er te allen tijde beter van dient te worden. Dat is een publiek geheim en dat speelt al maanden.

De aandelen hebben volgens ingewijden een geschatte waarde van zo'n 12 miljoen euro. Voor 50 tot 60 procent zijn die te koop met als bijsluiter dat de overige waarde van de aandelen (zo'n 5 miljoen euro) in de club/spelersgroep geïnvesteerd wordt. De kleinere aandeelhouders stellen immers dat ze niet aan zichzelf maar in het groter geheel aan NAC denken.

Aanbieden

Stel dat een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen aan een externe partij, zal hij ze eerst moeten aanbieden aan de overige aandeelhouders. De grootaandeelhouders moeten derhalve hun aandelen eerst aan de aandeelhouders met een minderheidsbelang aanbieden. En dat is tot op heden niet gebeurd. Ondertussen is NAC nog steeds bezig met de aankoop van het stadion, daar spelen ook de grootaandeelhouders een rol in. Maar hoe zich dat verhoudt tot het eventueel afstand doen van de aandelen in de club, is onduidelijk.