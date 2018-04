Aangepast Feyenoord in Tilburg tegen Willem II

Door Mikos Gouka



,,Maar ik speel ook weer niet met een heel ander elftal’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Zeven wijzigingen? Nee, dat zeker niet.’’ Maar vier wisselingen zijn er minimaal.



Sven van Beek, Karim El Ahmadi, Sam Larsson en Robin van Persie begonnen zondag in de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht nog in de basiself, maar in Tilburg zijn ze er niet bij. Van dat kwartet zal alleen Van Persie zich omkleden om op de bank plaats te nemen.



Daarnaast is Jean-Paul Boëtius nog niet beschikbaar, de aanvaller traint inmiddels weer, maar kampt met een heupblessure. ,,Larsson heeft hamstringklachten, we hopen hem klaar te kunnen stomen voor zondag tegen AZ maar of hij dat haalt is echt de vraag. Van Beek en El Ahmadi hebben kleine pijntjes en die houden we uit voorzorg aan de kant.’’



Dat Van Persie niet speelt in Brabant heeft er uiteraard alles mee te maken dat de aanvaller zondag tegen AZ fris aan de finale kan beginnen. Hoopt Van Bronckhorst dat de topscorer aller tijden er komend seizoen ook nog bij is. ,,Dat hoop ik zeker’’, zegt de trainer. ,,Daar gaan we over praten na het seizoen. Veel zal afhangen van het gevoel van Robin zelf. Maar mij is de samenwerking gewoon goed bevallen.’’