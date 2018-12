Aangeslagen Ajax wint dan toch met ruime cijfers van PEC

Ajax stond na een half uur spelen al op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na twintig minuten was het Klaas-Jan Huntelaar die de eerste Amsterdamse treffer maakte. Huntelaar stond net als vorige week tegen ADO Den Haag in de basis. Een keuze hoefde trainer Erik ten Hag dit keer niet te maken, omdat Kasper Dolberg met een knieblessure in Amsterdam was achtergebleven.



Tien minuten later verdubbelde Frenkie de Jong, deze week zo in het nieuws door een op handen zijnde megatransfer naar PSG, de voorsprong. Hij ontweek fraai een paar tackles en schot keurig in de verre hoek. Vlak daarna kreeg Ajax een eerste tegenvaller te verwerken. Donny van de Beek moest geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Zakaria Labyad.



Daarna moest ook keeper Andre Onana geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger Kostas Lamprou ging direct in de fout bij een corner. Hij verwerkte een kopbal van Zian Flemming slecht waarna de bal via Lasse Schöne in het doel verdween.



Ajax had overigens al heel snel in de wedstrijd met tien spelers kunnen staan. Matthijs de Ligt haalde Kingsley Ehizibue neer en kwam met een gele kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis goed weg. PEC Zwolle bood puur op basis van inzet en fel spel flink tegenstand, maar twintig minuten voor tijd werd duidelijk dat een stunt er niet in zat. Schöne schoot raak uit een corner van Dusan Tadic en zorgde voor de 1-3. Tadic zelf maakte de vierde Amsterdamse goal. Ajax blijft in de stand op twee punten van PSV staan.