Aangeslagen Erik ten Hag reageert op wangedrag Marc Overmars: ‘Totaal verbijsterd, dit is rampzalig’

Trainer Erik ten Hag wist niet wat hij hoorde toen bleek dat Marc Overmars ging vertrekken bij Ajax omdat de directeur voetbalzaken zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik was totaal verbijsterd”, zei hij vlak voor het bekerduel met Vitesse voor de camera van ESPN. ,,Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee.”

Ten Hag wilde voor de camera's van ESPN vooral stilstaan bij de slachtoffers. ,,Het leed dat hen is aangedaan is heel erg. Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dit voor zichzelf. Ik trek me dan vaak terug, ik ben wat stiller dan normaal. Ik moet energie uitstralen naar mijn elftal, maar in de dagen na het nieuws is dat moeilijk.

Ten Hag zegt zich niet verraden te voelen. ,,Ik ken ook de feiten niet. Dat is allemaal privacy. Er zal een goed intern onderzoek moeten worden gedaan. Natuurlijk zijn er stappen genomen, dus er zal aanleiding voor zijn geweest. Marc heeft voor zichzelf een conclusie getrokken.’’

Ten Hag had een goede band met Overmars, die hij leerde kennen bij Go Ahead Eagles. Overmars was daar hoofd technische zaken en Ten Hag hoofdtrainer. Vier jaar geleden werd Ten Hag op voorspraak van Overmars coach van Ajax. Met Ten Hag in de dug-out en Overmars als directeur voetbalzaken vond Ajax de afgelopen jaren aansluiting bij de Europese subtop. Ten Hag en Overmars werkten niet alleen professioneel nauw samen. ,,Met het woord vriend moet je voorzichtig zijn. Maar in het geval van Marc kan ik dat wel zeggen”, zei Ten Hag vorig jaar.

,,Daarom komt dit ook hard aan”, zei Ten Hag over de reden van het vertrek van Overmars. ,,Natuurlijk leef ik met hem mee, maar vooral ook met de vrouwen.’’

Ten Hag heeft contact gehad met Overmars na het nieuws over het grensoverschrijdende gedrag van de voormalig technisch directeur. Ten Hag wil daar niets over kwijt: ,,Dat is iets tussen mij en Marc. Het contact nu met hem was moeilijk. Wij zijn met iets heel moois bezig en dat wordt dan zo onderbroken. Het is heel zwaar en ik probeer me nu op de wedstrijd te richten.”

Volgens ESPN hield algemeen directeur Edwin van der Sar voor het bekerduel met Vitesse een toespraak voor de businessclub en was hij een gebroken man. Ten Hag: ,,Het raakt ons allemaal tot in het diepst van onze ziel. We moeten het even laten landen.’’

Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrok zondag bij Ajax. Hij heeft gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s gestuurd. Overmars: ,,Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”