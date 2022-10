Aanklager onderzoekt Willem II - FC Den Bosch na chaos op tribune en vuurwerk op het veld

Het verzamelen van voetbal­clubs wordt steeds populair­der: ‘En niemand die het contro­leert’

Met Vitesse en Fortuna Sittard staan vandaag twee clubs tegenover elkaar die deel (gaan) uitmaken van een internationaal consortium. Al enkele jaren is dat een trend in Europa, geïnspireerd op het Red Bull- en Manchester City-model. Maar hoe riskant, kansrijk, destructief of lucratief is dat?

9 oktober