Aanklager start onderzoek naar 'spugende' PSV'er Locadia

'Scarface' komt naar De Kuip voor Champions League

20:06 Manchester City-doelman Ederson is fit genoeg voor het duel van woensdag met Feyenoord, maar ongeschonden is hij niet uit de strijd met Liverpool gekomen. In Engeland verschenen vanavond foto’s van het gezicht van de doelman na een schop van Sadio Mané zaterdagmiddag.