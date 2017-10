Aanklager verhoogt strafeis Beugelsdijk: vijf duels

ADO Den Haag moet vrezen dat het Tom Beugelsdijk de komende vijf wedstrijden kwijt is. De aanklager betaald voetbal acht bewezen dat de verdediger in het duel met NAC zijn tegenstander Pablo Mari een elleboogstoot heeft verkocht. Het door ADO afgewezen schikkingsvoorstel van vier duels werd vanavond in Zeist met één wedstrijd verhoogd.

Scheidsrechter Siemen Mulder was vandaag niet te benijden. De Groninger zat uren in de auto om op het Sportcentrum van de KNVB in een paar minuten tijd uit te leggen dat hij de vermeende elleboogstoot van Beugelsdijk niet had gezien. ,,Er stonden vier, vijf spelers vlak bij elkaar’’, verklaarde de arbiter, die als getuige was opgeroepen.



ADO hoopte Beugelsdijk vrij te pleiten met de geluidsopnames van de communicatie tussen Mulder en de eveneens opgeroepen grensrechter Erik Kleinjan. Daarop valt namelijk luid en duidelijk te horen dat laatstgenoemde ‘nee, nee, nee’, zegt op het moment dat Beugelsdijk in de zestien zijn duel uitvecht. Geen overtreding dus.



Maar Kleinjan legde vanavond uit dat zijn stellige commentaar het duel tussen Lex Immers en Karol Mets betrof. ,,Daar was ik op gefocust’’, aldus de grensrechter. ,,Het is het enige duel dat ik heb beoordeeld.’’

Niet gezien

Niet alleen de arbitrage was van alles ontgaan in het overvolle strafschopgebied. Ook Beugelsdijk had in de wedstrijd zelf niet gezien dat hij een tegenstander raakte toen hij in de slotfase de 0-1 zege veilig wilde stellen. ,,Ik had maar één doel’’, sprak de ADO-verdediger. ,,Ik zie een hoge bal komen, spring de lucht in, ga het duel aan en kom tegen hem. Op dat moment had ik niet in de gaten dat ik hem raakte. Ik had net zo goed Lex Immers kunnen raken.’’



Dat Beugelsdijk Mari niet eens heeft gevoeld, wil er bij de aanklager niet in. ,,Ik zat vol adrenaline’’, reageert de Hagenaar. ,,Dan voel je dat soort dingen niet.’’



Volgens ADO-directeur Mattijs Manders is er van opzet geen sprake. ,,Door de kluwen aan spelers, kan Beugelsdijk nooit hebben gezien of er iemand achter hem stond’’, zegt hij. ,,Mocht een speler van ons iemand bewust blesseren, dan nemen we zelf maatregelen. We kennen Beugelsdijk als een eerlijke speler.’’

Wapen

Hoewel slachtoffer Mari slechts verklaard heeft dat Beugelsdijk hem hinderde – ‘niet verboden in voetbal’, stelt Manders – ziet de aanklager genoeg reden om de verdediger te schorsen. Voor vijf duels maar liefst. Hij noemt het door ADO verworpen schikkingsvoorstel van vier duels ‘mild’. Voor het vergrijp staat een schorsing van drie duels. Daar komt vanwege recidive één wedstrijd bij. Plus het duel voorwaardelijk dat Beugelsdijk nog had staan.

,,Vijf wedstrijden was ook passend geweest’’, aldus de aanklager. ,,Bepalend is dat de elleboog als wapen wordt gebruikt. Daar is hier sprake van. Op zijn minst is het voorwaardelijke opzet. Je aanvaardt de kans dat je een tegenstander raakt. Er is geen sprake van een natuurlijke beweging.’’

De tuchtcommissie doet morgenochtend om tien uur uitspraak.