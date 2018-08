Aanklager verhoogt strafeis Van Overeem: drie duels onvoorwaardelijk

Van Overeem ging zondag hard door op PEC Zwolle-middenvelder Clint Leemans, al was er van opzet geen sprake. Zijn voet belandde op Leemans’ enkel, die kermend van de pijn naar de grond ging maar wel al snel weer stond. In zijn verklaring nam Leemans het op voor Van Overeem door te schrijven dat er van opzet geen sprake kan zijn geweest. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof beoordeelde de charge van Van Overeem als geel, maar hij werd teruggefloten door de videoscheidsrechter. Nadat Van den Kerkhof een second opinion kreeg op het scherm naast het veld, trok hij onder luid gejoel rood.

De aanklager staat nog volledig achter zijn schikkingsvoorstel en vindt het onlogisch dat FC Utrecht niet akkoord is gegaan. Vandaar dat de strafeis is verhoogd. FC Utrecht gaat voor een strafverlaging naar twee duels (waarvan één voorwaardelijk), maar is ook van mening dat de VAR nooit had mogen ingrijpen. Die mag dat pas bij een duidelijke fout van de scheidsrechter, daar waar de club betoogde dat daar in dit geval geen sprake van was.