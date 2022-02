Aankomend Sparta-trainer Maurice Steijn is ‘de shit’ van NAC al lang te boven: ‘Ik wilde per se hierheen’

Maat is vol na nieuw wangedrag: ‘Het draagvlak voor uitfans in stadions wordt minder en minder’

De KNVB en de clubs willen een persoonsgerichte aanpak van voetbalfans die zich misdragen tijdens uitwedstrijden. Maar hoe logisch is die persoonsgerichte aanpak nog als supporters, zoals zondag die van Vitesse tijdens het uitduel met FC Utrecht, tamelijk massaal de fout in gaan? ,,Het draagvlak voor uitfans in stadions wordt minder en minder.”

21 februari