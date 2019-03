‘Aanmodderen’ aan de linkerkant

Eerst kreeg Oussama Tannane lang de tijd om te aarden als echte linksbuiten, maar een moeizame verstandhouding met de fans én ontoelaatbaar gedrag op trainingen gooiden roet in het eten. Hij zal niet meer spelen in het rood-wit van de FC. In de laatste serie wedstrijden was Othmane Boussaid op links vaak de aangewezen man, het pas 18-jarige talent dat grote clubs afwees voor FC Utrecht.



Maar: afgelopen weekeinde was het weer Riechedly Bazoer tegen FC Groningen. En deze week tijdens de training werd Sander van de Streek eens uitgeprobeerd als ‘hangende’ linksbuiten. Op de vraag of een invulling tijdens de training Advocaat heeft overtuigd? ,,Nee, die heb ik niet gezien”, gaf ‘De Kleine Generaal’ als antwoord. Daarom: de meest logische opties op een rijtje.