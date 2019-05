Aanstaande vader Zoet twijfelt over Nations League

Als Jeroen Zoet deel uitmaakt van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het finaletoernooi van de Nations League, weet hij nog niet of hij zich beschikbaar stelt. De doelman van PSV wordt in juni voor de eerste keer vader.

,,We moeten even kijken hoe het gaat lopen, maar dat gaat in principe wel voor”, aldus Zoet, die samen met de keepers Jasper Cillessen, Kenneth Vermeer en Marco Bizot in de vorige week vrijdag door bondscoach Ronald Koeman vrijgegeven voorselectie zit.

Oranje opent de finaleronde van het nieuwe landentoernooi op 6 juni met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.

Zoet besloot het seizoen woensdag met PSV met een zege van 3-1 op Heracles Almelo. De 28-jarige geboren Veendammer is al zes seizoenen de eerste doelman in Eindhoven. Twee jaar terug was Zoet ontevreden toen PSV hem niet naar een andere club wilde laten gaan. Vorig jaar verlengde de keeper zijn contract alsnog, tot de zomer van 2021. ,,De laatste jaren zijn er speculaties over mijn toekomst, dat zal nu niet anders zijn”, aldus Zoet. ,,Ik heb nog een contract voor twee jaar.’'