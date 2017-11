Aanval loont voor Willem II tegen Sparta

Willem II begon stormachtig aan de wedstrijd. Binnen een minuut kreeg Bartholomew Ogbeche een grote kans, maar Sparta-keeper Kortsmit voorkwam met een prachtreflex dat het al snel 1-0 werd.

Langzaam maar zeker kwamen de bezoekers wat beter in de wedstrijd. En ze werden bovenmatig beloond. De eerste twee doelpogingen waren meteen raak: Deroy Duarte mocht twee keer ongehinderd aanleggen: 0-2. En Willem II mocht van geluk spreken dat het kort voor rust geen 0-3 werd toen Kenneth Dougall van dichtbij vrijstaand over het Willem II-doel kopte.



Het moest dus anders in de tweede helft bij de thuisploeg, dat had Erwin van de Looi wel begrepen. Na een verplichte wissel vlak voor rust (de geblesseerde Pedro Chirivella werd vervangen door Mo El Hankouri), besloot de coach om verdediger Jop van der Linden in de kleedkamer te laten en aanvaller Ismail Azzaoui in te brengen. Dat bleek een gouden greep. Het aanvallendere systeem leverde direct wat op: binnen een minuut na de hervatting was het 1-2. Op aangeven van invaller Azzaoui schoot Thom Haye de aansluitingstreffer binnen.



Iets meer dan tien minuten later, toen keeper Leonard Nienhuis de geblesseerde Sparta-keeper Kortsmit had vervangen, was het 2-2. Opnieuw lag Azzaoui aan de basis van de treffer, die dit keer van de voet van 'good old' Ogbeche kwam. Intussen had Van de Looi wel al zijn laatste wissel moeten gebruiken, omdat Kostas Tsimikas niet meer verder kon. Elmo Lieftink - van origine middenvelder - verving hem als linkback.



Waar Sparta voor rust een grote mogelijkheid op een derde treffer onbenut liet, deed Willem II dat nu ook. Ogbeche kwam vrij voor doelman Nienhuis te staan, maar die wist de inzet van de Nigeriaan met zijn been te keren. In de slotfase kwazm Sparta nog even onder de belegering uit en kreeg het een goede kans, maar Willem II-doelman Mattijs Branderhorst ranselde het harde schot van Craig Goodwin uit de hoek.