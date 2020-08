Aanvoerder Tadic, doelman Onana en nieuweling Kudus ontbreken op eerste training Ajax

Bosz droomt en wil bondscoach van Oranje worden: ‘Dat zou geweldig zijn’

9:54 Peter Bosz droomt ervan ooit bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Dat zegt hij in een interview met het Duitse persbureau DPA. ,,Bondscoach worden is het hoogste dat in Nederland kan worden bereikt. Het zou geweldig zijn als het zover komt. Zo niet, dan is het zo.”