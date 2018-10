Aanvoerders spelen weer met regenboogband

Trotse Van Polen: Twee keer terugkomen tegen AZ, dan heb je wel een zooitje karakter

30 september Bram van Polen was zeer te spreken over de manier waarop PEC Zwolle zich andermaal terug knokte van een achterstand tegen AZ (2-2). ,,Ik ben zelfs trots. Deze veerkracht hadden we lang niet gezien. Dat ons spel niet des Zwolles is, kan me weinig schelen."