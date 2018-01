Aanwinst Klich maakt mogelijk tegen Feyenoord al debuut voor Utrecht

Amrabat onder de indruk van Van Persie: 'Wil veel van hem leren'

21:26 De spelers van Feyenoord zijn al na amper één dag onder de indruk van hun nieuwe ploeggenoot Robin van Persie. De 34-jarige Rotterdammer, topscorer aller tijden van Oranje, is na 13,5 jaar teruggekeerd in De Kuip. Bij Arsenal, Manchester United en in mindere mate Fenerbahçe gaf hij de toon aan. Nu is hij gebrand op een nieuwe hoofdrol bij de huidige landskampioen.