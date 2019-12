‘ABBA-scheidsrechter’ Marc Nagtegaal maakt debuut in eredivisie

Marc Nagtegaal fluit zondag voor het eerst een wedstrijd in de eredivisie. De scheidsrechter uit Hendrik-Ido-Ambacht is aangesteld voor het duel tussen RKC en Heerenveen. De 26-jarige Nagtegaal is bekend geworden als de ‘ABBA-scheidsrechter’, nadat hij een strafschoppenserie in de verkeerde volgorde liet nemen.

In het najaar van 2017 hanteerde Marc Nagtegaal ten onrechte de ABBA-methode in de strafschoppenserie van het KNVB-bekerduel tussen FC Lisse en Hoek. Dit was echter in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin stond dat de penalty's om en om genomen moeten worden. Lisse won met 5-4, maar de amateurclubs moesten later opnieuw alle strafschoppen overnemen. Toen waren de Zeeuwen de sterkste.

Een seizoen later ging de Nederlandse bond pas echt experimenteren met het nieuwe systeem, maar dat is inmiddels alweer teruggedraaid.

De nog prille loopbaan als leidsman van Nagtegaal kwam door de dwaling niet in gevaar. Augustus 2018 floot hij voor het eerst in de eerste divisie, zondag is hij dus voor het eerst in de eredivisie actief met de wedstrijd in Waalwijk tussen RKC en Heerenveen.