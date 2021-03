Absentie Weghorst bij Oranje roept steeds meer discussie op

wedstrijdverslag GA Eagles slikt weer eens goal, maar maakt er zelf heel wat meer tegen Dordt

19 maart Zelden zal Go Ahead Eagles zo’n ontspannen avondje hebben beleefd als vrijdag tegen FC Dordrecht. De aftrap van de vierde periode werd een walk in the park voor de eerstedivisionist uit Deventer, die aardig op schot was tegen de zwakke broeder. Enig smetje: na anderhalve maand incasseerde Jay Gorter weer eens een treffer: 5-1.