Accountants waarschuwen KNVB: helft profclubs staat op omvallen

Russische CL-kandidaat Krasnodar lijkt aan de haal te gaan met PEC-smaakmaker Namli

21 mei De toekomst van Younes Namli ligt waarschijnlijk niet in de Nederlandse top, maar in Rusland. Nummer drie Krasnodar is hard op weg om de grootste smaakmaker van PEC in te lijven nu het in hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt met de Zwolse clubleiding.