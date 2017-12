Achahbar schiet NEC met hattrick naar de koppositie

Concurrent Jong Ajax won ook, eveneens met ruime cijfers. Op de eigen Toekomst werd FC Volendam met liefst 7-0 vermorzeld. Ook in Amsterdam viel een hattrick te noteren, namelijk van spits Mateo Cassierra. De overige doelpunten kwamen op naam van Kaj Sierhuis (tweemaal), Ché Nunnely en Noussair Mazraoui.



Telstar handhaafde zijn vierde positie in de eerste divisie door de zogeheten 'cultclash' met De Graafschap met 3-2 te winnen. Fabian Serrarens leek in de slotfase een punt te redden voor de bezoekers uit Doetinchem, maar Melvin Platje bezorgde thuisploeg op een mistig veld kort voor het eindsignaal de zege.



Almere City FC won met 5-1 van FC Eindhoven. Ook in dit duel was er een speler met een hattrick: Tom Overtoom.



