Achilles'29 verrast NAC Breda in KNVB-beker

Roda JC werkt aan vertrouwen tegen amateurs van Capelle

19:03 Het in de eredivisie sukkelende Roda JC heeft in het KNVB-bekertoernooi wat vertrouwen opgedaan. De nog puntloze hekkensluiter van de eredivisie was in de eerste ronde duidelijk te sterk voor derdedivisieclub Capelle. De Limburgse club won in Zuid-Holland met 0-5.