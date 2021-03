Acht keer kanker en nooit klagen, het haalt de stront van onze brillenglazen

De Boer is een soort nationale pispaal en Oranje is de knuffelfac­tor kwijt

10:52 ,,De vibe is goed’’, zegt Memphis Depay over Oranje. Maar om het Nederlands elftal heen ligt er steeds meer chagrijn en pessimisme op de loer. Dit Oranje is zijn knuffelfactor plots kwijt bij het publiek. Hoe kan dat?