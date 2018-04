Adam Maher treedt toe tot rijtje illustere namen

Want Maher speelde dit seizoen welgeteld één competitiewedstrijd mee met landskampioen PSV. Dat was in november in de gewonnen uitwedstrijd (0-1) tegen PEC Zwolle, toen Maher in de 92ste minuut Hirving Lozano verving. Een verwaarloosbare bijdrage aan het kampioenschap dus, maar daar hebben de officiële statistieken natuurlijk maling aan. Maher mag zich landskampioen noemen.



Dat is geen reden voor slingers. Sinds gisteren weten we namelijk dat Maher met FC Twente is gedegradeerd. Bij de teloorgang van de Tukkers had de middenvelder een grotere bijdrage. Sinds hij in de winterstop naar Enschede kwam, speelde Maher 15 competitiewedstrijden voor FC Twente. Een schrale troost zal zijn dat de vijfvoudig international nu is toegetreden tot een fraai rijtje namen. Spelers die in één seizoen eredivisie kampioen werden én degradeerden.