Adelaarshorst en MAC3Park-stadion in 2020 rookvrij: ‘Goed en belangrijk voor de kinderen’

Het platform wil stapsgewijs de peuk vanaf het seizoen 2020/2021 volledig uit de stadions bannen. Clubs die komend seizoen nog geen rookvrij stadion hebben, gaan een ontmoedigingsbeleid voeren. Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet meer gerookt worden en ook het Philips-stadion van PSV wordt komend seizoen volledig rookvrij. Er mag dan alleen nog gerookt worden buiten het stadion. Ook e-sigaretten worden verboden binnen de stadions.

Maatschappelijke tendens

Bij PEC Zwolle en Go Ahead Eagles is roken momenteel alleen in een paar vakken niet toegestaan. ,,Op Zuid zitten veel kinderen en daarom hebben we die vakken eerder al als rookvrij gedefinieerd", zegt PEC-voorzitter Visser, die net als alle andere clubs in de Eredivisie CV instemde met het plan. ,,Wij hebben vanzelfsprekend ja gezegd. Je proeft sowieso een maatschappelijke tendens waarin men van het roken af wil. Dat vinden wij ook goed en belangrijk, vooral voor de kinderen.”

Ook Go Ahead Eagles tekende geen bezwaar aan. Sterker nog, de eerstedivisionist uit Deventer werkte vorige maand alvast aan een gezonder onderkomen door voor komend seizoen een rookverbod in drie vakken in te voeren. ,,We willen een eerste stap zetten, omdat mensen zich aan rokers ergeren. En dit aantal vakken is behapbaar. Maar we doen ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van bezoekers om in die vakken ook echt niet te roken", stelde woordvoerder Wouter Rutgers al.

,,Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden. Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters kunnen op een tribune, met grotendeels vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken”, schrijft het platform Rookvrije Voetbalstadions.