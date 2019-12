ADO-aanvoerder Meijers: Wij hebben allemaal een schuldgevoel

Door Yorick Groeneweg Nadat Fons Groenendijk vanochtend als trainer bij ADO Den Haag opstapte, ging de selectie daarna het veld op voor een korte training. Al stonden de gezichten haast nog net zo beteuterd als na de met 4-0 verloren wedstrijd van zaterdag tegen Heracles (4-0). ,,Het was al niet leuk en dit helemaal niet”, zei Aaron Meijers over de situatie bij de nummer 17 van de eredivisie.

De 32-jarige aanvoerder reageerde op het vertrek van de trainer, dat hij niet helemaal aan zag komen. ,,Natuurlijk waren er signalen, maar ik heb zaterdagavond laat na de wedstrijd tegen Heracles nog met hem gesproken en had toen toch weer hoop.”

De boodschap van Groenendijk vanochtend dat hij niet meer het gevoel heeft het nog om te kunnen draaien, kwam bij Meijers dan ook rauw op zijn dak. Ook omdat hij en andere belangrijke spelers hardop hun steun in hem hadden uitgesproken. ,,Het grootste deel van de groep had ook niet het gevoel dat het de oplossing zou zijn als hij zou stoppen. Wij nemen dit onszelf kwalijk, wij hebben allemaal een schuldig gevoel en moeten in de spiegel kijken.”