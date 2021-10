ADO blijft sportief uitstekend presteren: ‘Maar morgen gaan drie punten er weer af’

De supporters hielden spandoeken omhoog met teksten als ‘KNVB maffia’ en ‘ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots’. Scheidsrechter Robin Hensgens moest de wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie bij een stand van 0-0 even onderbreken. Toen het vuurwerk was gedoofd en de zwarte rook was opgetrokken, ging het duel verder. De stadionspeaker riep de toeschouwers op zich te gedragen. De licentiecommissie betaald voetbal heeft ADO Den Haag, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie, zes wedstrijdpunten aftrek gegeven omdat de club de begroting niet op orde heeft. Ondanks de financiële problemen veroverde de ploeg van trainer Ruud Brood de eerste periodetitel. ADO had beroep aangetekend tegen de straf, maar dat haalde niets uit. Morgen volgt er mogelijk weer een straf van drie punten.

‘Om moedeloos van te worden’

ADO Den Haag won met 3-1 van FC Den Bosch. De 29-jarige spits Thomas Verheydt maakte een hattrick voor ADO. In de 21ste en 55ste minuut kopte hij raak, met tussendoor in de 35ste minuut nog de gelijkmaker van Roy Kuijpers namens FC Den Bosch. Verheydt gooide de wedstrijd in de 84ste minuut in het slot door te scoren uit een strafschop, nadat Jorn van Hedel rood kreeg na zijn overtreding op Vicente Besuijen. De vleugelaanvaller leek in de 89ste minuut nog de 4-1 te maken, maar stond buitenspel bij het schot van Sem Steijn. In de 92ste minuut maakte Soufyan Ahannach nog de 3-2 namens de bezoekers uit Brabant.



,,Morgen gaan er waarschijnlijk weer drie punten af. Natuurlijk is dat om moedeloos van te worden als spelers, maar het enige wat wij kunnen doen is gewoon zo goed mogelijk blijven presteren en ons op het voetbal concentreren. Laten we hopen dat er over drie weken echt duidelijkheid is en dat we daarna echt weer over voetbal kunnen praten", zei Verheydt na afloop bij ESPN.