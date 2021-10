ADO Den Haag distantieert zich van wangedrag en zoekt daders

Video Louis van Gaal neemt het op voor bekriti­seer­de Frenkie de Jong: ‘De geschiede­nis herhaalt zich’

10 oktober Louis van Gaal is niet verrast door de kritiek die Frenkie de Jong momenteel krijgt in Spanje. ,,Dat is typisch Barcelona’’, sprak de bondscoach van Oranje in de aanloop naar de interland morgen (20.45 uur) tegen Gibraltar. ,,De geschiedenis herhaalt zich.’’