ADO Den Haag na rode kaart Kanon geen partij voor AZ

Door Wietse Dijkstra



Woedend waren ze op de bank van ADO toen scheidsrechter Makkelie naar de stip wees na een worsteling tussen Ron Vlaar en Kanon. Ook lang nadat Wout Weghorst AZ vanaf elf meter op 1-0 had gezet, bleef ADO-trainer Fons Groenendijk zich langs de kant beklagen bij de arbitrage.



Over het cruciale moment in Alkmaar liepen de meningen uiteen, maar handig was de actie van Kanon in elk geval niet. De Ivoriaan had na een aantal aanvaringen met Makkelie - en bovendien al geel op zak - beter moeten weten toen hij iets te opzichtig zijn armen om Vlaar heensloeg.



De problemen in het Haagse verdedigingshart kondigden zich ook al eerder aan. In korte tijd had Kanon al drie keer een vrije trap de rand van het strafschopgebied veroorzaakt. En dat in een fase dat er voor het degelijk georganiseerde ADO eigenlijk nog weinig aan de hand was. Sterker, via Tommie Beugelsdijk en Bjørn Johnsen (rebound) had de ploeg van Groenendijk op voorsprong moeten staan.



De rode kaart van Kanon zorgde voor de ommekeer, al duurde het nog voordat Guus Til na rust de beslissende 2-0 binnenkopte. Was het dan toch een gebrek aan ritme dat de teruggekeerde ADO-verdediger nekte? Omdat hij pas deze week zijn aflopende contract verlengde, kwam Kanon in de voorbereiding geen minuut in actie. Desondanks gunde Groenendijk de door hem zo vaak geroemde steunpilaar meteen een basisplaats in Alkmaar. Die keuze pakte achteraf gezien verkeerd uit.