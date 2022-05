ADO Den Haag praat met Dirk Kuyt over trainerspositie

ADO Den Haag is hoe dan ook op zoek naar een nieuwe trainer. De Haagse club ontsloeg Ruud Brood eind februari en maakte het seizoen vervolgens af met de 42-jarige Giovanni Franken voor de groep. Franken is echter nog niet in het bezit van het UEFA Pro-diploma dat nodig is om trainer in het betaalde voetbal te zijn. Hij is in februari begonnen met die cursus en heeft dus nog driekwart studiejaar voor de boeg.

Ook is nog niet duidelijk of de keuze voor Kuyt afhankelijk was van de eventuele promotie naar de eredivisie. ADO was zondagavond bijna gepromoveerd, maar gaf in het laatste kwartier van de play-off-finale tegen Excelsior een 3-0 voorsprong uit handen. Mocht Kuyt in Den Haag aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal beginnen, doet hij dat dus in de Keuken Kampioen Divisie.