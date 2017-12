ADO Den Haag sluit topjaar in stijl af tegen gehavend PEC

Met de grootste overwinning van dit seizoen sloot ADO een topjaar in stijl af. PEC Zwolle verloor tot vanavond alleen van Ajax en PSV, maar was vanavond geen schim van de ploeg die zoveel indruk maakte. Trainer John van 't Schip moest het in Den Haag doen zonder Dirk Marcellis en Youness Mokhtar (beide geschorst) en Ryan Thomas (werd vandaag vader) en zag tot overmaat van ramp ook nog eens Mustafa Saymak in warming up afhaken met een enkelblessure.



Zoveel mutaties kon PEC tegen het geslepen ADO niet opvangen. Doelman Diederik Boer hield zijn ploeg nog lang overeind door Sheraldo Becker (2x), Bjørn Johnsen en Erik Falkenburg van scoren te houden. Maar bij de vijfde kans was er ook voor hem geen houden meer aan. Falkenburg kopte raakt uit een hoekschop van Nasser El Khayati, die vlak voor rust met een vrije trap aan de basis stond van de 2-0 van Johnsen. Beide spelers waren in de tweede helft opnieuw trefzeker waardoor ADO met een zalig gevoel de kerst ingaat.