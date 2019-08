ADO Den Haag - VVV-Venlo

Boze De Gier heeft smoor in na frustreren­de avond

30 augustus Trainer Jack de Gier oogde rustig vrijdagavond in de catacomben van het stadion aan de Aalsterweg. Van binnen kookte de oefenmeester na de in zijn ogen totaal onnodige 2-1 nederlaag van Go Ahead Eagles tegen FC Eindhoven.