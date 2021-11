ADO Den Haag wil NEC uit de brand helpen en biedt stadion aan voor ‘thuiswedstrijden’

NEC kan voorlopig zijn 'thuiswedstrijden’ afwerken in het Car Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dat voorstel heeft de Haagse club uit de Keuken Kampioen Divisie gedaan aan de Nijmeegse eredivisionist. NEC heeft via via van het aanbod gehoord, maar benadrukt dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn om te helpen.

NEC kan voorlopig geen publiek ontvangen in het eigen Goffertstadion, omdat daarin tal van technische mankementen zijn aangetroffen nadat eerder een deel van de uittribune was ingestort. De vraag is nu dan ook wat de club gaat doen. Opties zijn spelen zonder publiek, het bouwen van een tijdelijk ‘noodstadion’ of een tijdelijke uitvalsbasis vinden.

Het stadion van ADO was al eerder tijdelijk thuisbasis van AZ, toen het dak van de tribune van het stadion in Alkmaar was ingestort. Dat is de club goed bevallen, vertelt de woordvoerder. ,,Natuurlijk spelen de financiën een rol, maar het is ook goed om als clubs nader tot elkaar te komen en dingen van elkaar te leren. En elkaar te helpen.’’ Bijkomend voordeel is dat de wedstrijden van NEC en ADO elkaar voorlopig niet overlappen, waardoor het stadion in de Hofstad elke thuiswedstrijd van NEC beschikbaar is.

Mooi signaal

Er is vrijdag geprobeerd contact te leggen met de Nijmeegse club, maar dat heeft nog niet geleid tot een concreet gesprek of een concreet voorstel, benadrukt de ADO-woordvoerder. Dat bevestigt NEC-directeur Wilco van Schaik: ,,Wij hebben nog niemand officieel gesproken. Maar het is mooi dat we dit signaal krijgen van ADO. Het tekent de club en de mensen dat ze onze situatie snappen.’’

Van Schaik benadrukt echter dat de oplossing niet in kannen en kruiken is. ,,We hebben ook nog met de lokale driehoek te maken en de wensen en verwachtingen van onze supporters en businessclubleden.’’ De directeur zegt dat er komende week gesprekken zijn. ,,Meerdere clubs bieden zich aan. Wij gaan de komende week alle wensen en mogelijkheden in kaart brengen.’’