ADO drukt FC Twente nog verder in de misère

FC Twente heeft nog drie duels om het noodlot voor te blijven, maar wie gelooft daar nog in na de negentiende nederlaag van het seizoen? Twente had vandaag een overwinning nodig om zichzelf in leven te houden, maar het winnen van een wedstrijd is al het gehele jaar teveel gevraagd. Na een acceptabele eerste helft, zakte de ploeg na rust terug naar het niveau van de Jupiler League. Als er geen wonder gebeurt, is dat het podium waar de club het komende seizoen acteert.



Eerste treffer 2018

Door de afwezigheid van de geblesseerde spits Tom Boere had trainer Marino Pusic zijn ploeg noodgedwongen omgegooid. ADO had het lastig met die nieuwe speelwijze en die onrust werd nog eens gevoed na de 0-1 van Twente in dertiende minuut. De veel zwervende Maher verzorgde de strakke voorzet die door Jensen werd binnengetikt. Het was voor de Fin de eerste treffer van 2018. Na alle ellende van de laatste maanden was die vroege voorsprong een welkome opsteker voor de Tukkers, die het vanwege een straf zonder de eigen supporters moest doen.



Fout Assaidi

Twente had in die eerste helft niets te duchten van het matig spelende ADO, maar bij ploegen onderin zit het gevaar doorgaans in de kleinste hoeken. Dat bleek ook nu weer het geval. Terwijl iedereen al dacht aan het rustsignaal, kwam de thuisploeg volkomen onverwacht in de blessuretijd op gelijke hoogte. Die treffer was een enorme fout van uitgerekend Assaidi, de speler op wie de technische staf vooraf een dringend beroep deed om zijn aversie tegen kunstgras voor een keer overboord te zetten. Via Lex Immers kwam de bal bij de Noorse spits Johnsen terecht, die vervolgens kiezelhard uithaalde. Het schot van afstand eindigde in de kruising: 1-1. Het was toen exact vijf seconden voor de pauze.



Slordig

Het geschenk van Twente gaf de thuisploeg zelfvertrouwen, want ADO toonde in de tweede helft een ander gezicht. Een kwartier voor tijd bracht Johnsen ADO op een 2-1 voorsprong. De spits kreeg na een diepe bal vrij baan door het centrum van de verdediging en lobte de bal over de onnodig ver uitgelopen doelman Joël Drommel.



In het restant was Twente niet meer bij machte om het tij te keren. De onmacht en onvermogen was groot bij de ploeg, die ook in Den Haag aanvallend volkomen machteloos was.