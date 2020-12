ADO eindigt turbulent jaar met kansloze nederlaag tegen PEC

SamenvattingDe laatste wedstrijddag van 2020 werd voor ADO Den Haag een ontluisterende. In een wedstrijd die het móést winnen, had het niets in te brengen tegen PEC Zwolle. In een jaar tijd is ADO op sportief vlak geen steek opgeschoten.

Door Marijn Abbenhuijs

ADO Den Haag eindigt 2020 op de plek waar de club het jaar ook begon: als de nummer 17 van de eredivisie. Na een teleurstellende laatste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle moet de Haagse clubleiding concluderen dat het in de afgelopen twaalf maanden niets is opgeschoten. En dat terwijl er toch flink wat uit de kast is gehaald rondom de club.

Drie trainers stonden er dit kalenderjaar voor de groep. Twee keer onderging de selectie een complete gedaantewisseling. Het volledig vernieuwde team dat afgelopen zomer werd samengesteld moet ADO in de eredivisie houden, iets wat vorig seizoen alleen maar lukte omdat de uitbraak van het coronavirus de competitie stillegde en er geen club degradeerde.

Maar met al die nieuwe energie (de metamorfose tijdens de laatste transferperiode was een flinke verjongingskuur) staat ADO na veertien competitiewedstrijden opnieuw voorlaatste. En tegen PEC Zwolle bleek nergens uit dat het de weg omhoog heeft ingezet. Met Boy Kemper, Kees de Boer, Pascu, Samy Bourard en Vicente Besuijen stonden veel van die nieuwe, jonge spelers in de basis. Maar op het zeer belangrijke thuisduel met PEC Zwolle, dat toch ook niet in grootse vorm verkeert, konden zij hun stempel niet drukken.

Dat zag ook trainer Ruud Brood. Hij wisselde De Boer al na 28 minuten. Omdat ADO vanaf het begin af aan al nauwelijks grip had op het spel van de bezoekers. Het besluit van Brood leverde een geïrriteerde reactie op van de middenvelder. En irritatie was er ook binnen de lijnen.

Volledig scherm Kees de Boer na zijn vroege wissel tegen PEC Zwolle. © ANP

Dat uitte zich al vroeg in de wedstrijd. Toen PEC Zwolle via Mike van Duinen zijn eerste kansje kreeg, was er een korte woordenwisseling tussen ADO-keeper Luuk Koopmans en Dario Del Fabro, waarbij Koopmans een wegwerpgebaar maakte naar de Italiaanse verdediger. Diezelfde Del Fabro discussieerde later ook fel met rechtsback Milan van Ewijk. Het was exemplarisch voor de wanhoop die langzamerhand in de ploeg sluipt. Want houvast is er momenteel nauwelijks.

De eerste treffer van voormalig ADO-speler Mike van Duinen was daar ook een voorbeeld van. De aanvaller kroop bij een voorzet van Sai van Wermeskerken makkelijk voor Van Ewijk en kon vrij inkoppen. En ook bij de 0-2 werd het PEC Zwolle niet moeilijk gemaakt. Clint Leemans had alle tijd en ruimte om vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten.

ADO zou zich nog enigszins kunnen verschuilen achter de afwezigheid van aanvoerder Peet Bijen en reserve-aanvoerder Shaquille Pinas. De twee stabiele verdedigers ontbreken al een aantal weken, allebei door een enkelblessure. Zij keren na de korte winterstop waarschijnlijk terug en kunnen dan een poging wagen om wat de Haagse verdediging wat beter te organiseren.

Maar van de middenvelders en aanvallers in de selectie ontbrak de laatste weken alleen de van Hoffenheim gehuurde Ilay Elmkies. En met de huidige voorhoede creëert ADO, ook nu Ricardo Kishna zijn rentree heeft gemaakt, nauwelijks kansen. Nee, wat kort voor de jaarwisseling duidelijk is, is dat er in Den Haag opnieuw moet worden gezocht naar impulsen van buitenaf. Want met het huidige elftal maakt ADO het maar weinig tegenstanders lastig.

Volledig scherm ADO Den Haag verliest in eigen huis van PEC Zwolle. © Pro Shots / Toon Dompeling

