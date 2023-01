ADO en Advocaat verrast: speler blijkt in Frankrijk veroordeeld voor vluchtactie voor politie

Dick Advocaat zette hem vrijdag nog in de basis, maar de coach en ADO wisten toen nog niet dat middenvelder Titouan Thomas (21) drie dagen later in Frankrijk zou worden veroordeeld voor een verkeersmisdrijf. Tegen de speler liep een rechtszaak over een vluchtactie voor de politie. Thomas sloeg de nieuwjaarsborrel van de club over om de uitspraak bij te wonen zonder dat de Haagse club en trainer dat wisten.

De voetballer ging op maandag 20 juni 2022, twee maanden voor zijn transfer naar ADO Den Haag, de fout in. Hij reed zonder geldig rijbewijs: dat was hij eerder kwijtgeraakt vanwege een snelheidsovertreding. Toch besloot de toen 20-jarige speler op de bewuste maandag de auto van een familielid te pakken. Toen hij daarmee in een politiecontrole terechtkwam, sloeg hij op de vlucht.

ADO werd dinsdag verrast door het nieuws en riep de speler een dag later op het matje. De club was niet op de hoogte van de rechtszaak toen de speler afgelopen zomer werd aangetrokken, zegt directeur Edwin Reijntjes. ,,Nee. Dick was gisteren ook verrast, net als ik.”

,,Toen hij voor ADO tekende, wisten we dat hij geen rijbewijs had”, zegt de ADO-directeur. ,,Toen al had hij aangegeven dat zijn rijbewijs in beslag was genomen vanwege een snelheidsovertreding. Binnen de club was dus bekend dat hij geen rijbewijs had.”

Afgelopen maandag volgde het vonnis van de rechter in zijn geboorteplaats Saint-Brieuc. ADO bevestigt dat hij is veroordeeld tot een rijontzegging van drie maanden en een boete van 900 euro. De advocaat van de speler gaat rectificatie eisen van een Franse omroep die meldde dat hij ook een voorwaardelijke celstraf van drie jaar heeft opgelegd gekregen. ,,Hij baalde ervan. In het Franse artikel wordt van een ongeluk gerept, dat is niet waar. Het was puur een politiecontrole”, zegt Reijntjes.

Geen vervolgstappen

ADO neemt na het gesprek met Thomas geen verdere stappen. ,,Hij wist dat hij geen rijbewijs had en dacht: ik probeer door te rijden”, zegt Reijntjes. ,,Dat is een strafbaar feit, maar hij heeft geen ongeluk gehad of veroorzaakt. Hij heeft uitgelegd wat er gebeurd is en open kaart gespeeld. Toen heb ik gezegd: succes, richt je op de wedstrijd.”

De 21-jarige middenvelder, die vrijdag nog 90 minuten speelde bij ADO tegen MVV (2-1), wordt dit seizoen gehuurd van het Portugese Estoril, eveneens eigendom van ADO-adviseur Bolt. Thomas hoorde de uitspraak zelf in de rechtbank in Saint-Brieuc. Om die reden was hij maandag niet aanwezig op de nieuwjaarsborrel van de Haagse club.

Jeugdinternational

Titouan Thomas komt uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon en speelde in zestien interlands voor verschillende jeugdelftallen van Frankrijk. Tot een debuut in het eerste van Lyon kwam het niet. Afgelopen zomer vertrok hij - vlak na het incident - transfervrij naar GD Estoril-Praia in Portugal. Die club stuurde de Franse jeugdinternational nog dezelfde zomer, op 22 augustus, op huurbasis naar ADO.

De Fransman moest een impuls geven aan het middenveld van toenmalig trainer Dirk Kuyt. Onder hem kwam Thomas vier wedstrijden in actie. Bij Dick Advocaat begon de Fransman nog op de bank, maar de afgelopen drie wedstrijden startte hij in de basis. Tegen FC Dordrecht begon hij vanaf de aftrap, net als in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys en afgelopen vrijdag, thuis tegen MVV.

ADO neemt het aankomende zondag in eigen huis op tegen Jong FC Utrecht. In het Bingoal Stadion trappen de clubs om 12.15 uur af.

