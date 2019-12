ADO en FC Twente schieten weinig op met puntje in Den Haag

Na een eerste helft zonder hoogtepunten, probeerde ADO wel wat meer af te dwingen. Het zocht meer de aanval en daarmee ook ruimtes weggevend voor het al even stoef draaiende FC Twente. Vooral Aitor Cantalapiedra kwam er af en toe gevaarlijk uit.



Toch zette ADO door in de slotminuten. In het Haags Kwartiertje werd dit seizoen al zes keer gescoord en met Michiel Kramer in de spits voor Tomas Necid probeerde Heesen ook wat te veranderen.



Kramer was tien minuten voor tijd ook heel dicht bij de 1-0, maar vrij voor het doel stuitte hij op Twente-doelman Joël Drommel. Even later was Kramer weer kansrijk, maar eindigde zijn harde schot in het gezicht van ploeggenoot Danny Bakker. Mede daardoor bleef het 0-0 in Den Haag.