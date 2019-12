ADO en Pardew bijna akkoord over samenwerking tot einde van het seizoen

KNVB-be­ker: Dit is het programma van deze week

16:59 In de tweede ronde van de KNVB-beker komen ook de clubs die dit seizoen Europees voetbal speelden in actie. De week begint in Enschede, waar FC Twente morgen Go Ahead Eagles ontvangt en eindigt donderdag in Leeuwaren met Cambuur – Feyenoord. Dit is het volledige programma.