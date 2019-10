ADO-fans steunen met spandoeken afwezige Ajax-supporters

Een deel van vak Midden Noord blijft tijdens de eerste twaalf minuten van de competitiewedstrijd ADO Den Haag - Ajax leeg. Het gaat om de vakken O en N. ,,Gezien de politiemacht die vorig jaar op de been werd gebracht, tijdens de demonstraties op het Malieveld, is het ons een raadsel dat het onmogelijk is om 500 uitsupporters te begeleiden. We hebben toch één van de best beveiligde stadions van Nederland?”, schreef supportersvereniging FCDH vorige week al. ,,Als FCDH zijnde vinden wij dat uitsupporters erbij horen. In elk land worden de meest beladen derby’s en rivaliserende clubs met uitsupporters gespeeld. Maar bij ons wordt dit in de doofpot gestopt. Wij als twaalfde man zullen ons daarom de eerste twaalf minuten niet begeven op de tribune.”



Fans van beide clubs zijn al jaren niet meer welkom in elkaars stadion, uit vrees voor ongeregeldheden.