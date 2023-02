ADO heeft na zege bij Jong PSV uitstekende papieren voor derde periodetitel

In de eerste twee periodes van de Keuken Kampioen Divisie was ADO al snel kansloos in de strijd om het Bronzen Schild. Maar in de derde periode is er voor de Haagse ploeg tot op heden nog alles om voor te spelen. De overwinning op Jong PSV, het tweede elftal van de club waaraan ADO voor de kwartfinale van de beker is gekoppeld, was dan ook een belangrijke.

Dick Advocaat koos op De Herdgang voor meerdere andere spelers ten opzichte van de bekerstunt tegen Go Ahead Eagles. Gregor Breinburg keerde van een blessure terug en stond meteen in de basis, net als Xander Severina en Joey Sleegers. Max de Waal stond, enigszins verrassend, in plaats van Joël Zwarts in de spits.

Wervelend begin

De van Ajax gehuurde middenvelder betaalde zijn uitverkiezing na negentien minuten direct uit, door uit een afgeslagen corner feilloos binnen te schieten. Een minuut daarna werd het zelfs 0-2 voor de formatie van Dick Advocaat, via Severina. De buitenspeler speelde zijn tegenstander knap uit, hield even in en schoot vervolgens binnen. ADO zat na een wervelend begin zo op rozen in Eindhoven.

Volledig scherm Max de Waal vuurt ADO Den Haag op voorsprong. © Pro Shots / Thomas Bakker

Maar in plaats van door te drukken, kregen de manschappen van Advocaat het lastig tegen de Eindhovense beloften. Jong PSV kwam terug in de wedstrijd door een benutte strafschop van Jason van Duiven, die de thuisploeg kreeg na een overtreding van Finn van Breemen. En direct daarna raakte Mohamed Nassoh met een fraai stiftje de paal.

ADO ging rusten met een minieme voorsprong en ook na de pauze had de ploeg het lastig. Jong PSV was de bovenliggende partij. Van Duiven was met een kopbal uit een vrije trap (net over) dicht bij de gelijkmaker en zelf kwam ADO er sporadisch uit.

Derde periodetitel

Maar ADO hield de voorsprong vast en deed goede zaken in de strijd om de derde periodetitel. De ploeg van Advocaat staat daarin na vijf van de negen speelrondes tweede, maar koploper PEC Zwolle won al de tweede periode en dingt zo dus niet meer mee voor het play-offticket. In Den Haag zijn de Zwollenaren vrijdag overigens de tegenstander van ADO. De resterende drie tegenstanders in de derde periode zijn vervolgens FC Den Bosch, Heracles Almelo en TOP Oss.

Heracles

In de strijd om directe promotie deed Heracles goede zaken. De ploeg van trainer John Lammers won door twee goals van Anas Ouahim met 0-2 van MVV. Heracles staat nu stevig op de tweede plaats met 50 punten uit 24 duels. Nummer 3 Almere heeft 8 punten minder.

Volledig scherm De supporters van ADO hebben Dick Advocaat hoog zitten. © Pro Shots / Thomas Bakker

